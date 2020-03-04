В Україні у четвер, 5 березня, очікується незначне похолодання, проте стовпчики термометрів у більшості областей залишаться на рівні 14-16 градусів тепла.
Дощі і холод накриють тільки західні регіони. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході температура опуститься до +2. Вдень буде до +9.
У центральних регіонах – мінлива хмарність та +14...+16. Анлогічно і на півдні України.
У північних областях буде холодніше. Максимальна температура +15.
Найтепліше 5 березня буде на сході. Там сонячна погода супроводжуватиметься температурою +17.
В Україні похолодає: синоптики дали прогноз по регіонах
vgorode.ua
У Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Рівненській та Чернівецькій областях вночі буде температура +2...+4. Вдень буде до +9. Опади протягом усього дня.
Погода в Україні 5 березня
Скріншот
У Житомирській та Вінницькій областях вночі +4... +6. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11...+15.
У Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях очікується +16 (вночі +7). Опадів не прогнозують.
На півдні до 16 градусів тепла. При цьому на Одещині очікується максимум 13.
Східні області порадує сонячна погода і +15...+17. На півночі України також без опадів. Повітря прогріється вдень до +15.
У Києві 5 березня буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів покажуть +14.
Погода у Києві 5 березня
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував у березні заморозки і мокрий сніг.
Із прогнозом Горбаня категорично не згоден синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. Він уточнив, що середньомісячна температура в перший місяць весни виявиться на 3-5° вищою за норму.
Синоптик Назарій Данилюк дав аномальний прогноз на літо-2020 на Україні: травень буде спекотним, а червень – дощовим.
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