В Україні у четвер, 5 березня, очікується незначне похолодання, проте стовпчики термометрів у більшості областей залишаться на рівні 14-16 градусів тепла.

Дощі і холод накриють тільки західні регіони. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході температура опуститься до +2. Вдень буде до +9.

У центральних регіонах – мінлива хмарність та +14...+16. Анлогічно і на півдні України.

У північних областях буде холодніше. Максимальна температура +15.

Найтепліше 5 березня буде на сході. Там сонячна погода супроводжуватиметься температурою +17.

В Україні похолодає: синоптики дали прогноз по регіонах vgorode.ua

У Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Рівненській та Чернівецькій областях вночі буде температура +2...+4. Вдень буде до +9. Опади протягом усього дня.

Погода в Україні 5 березня Скріншот

У Житомирській та Вінницькій областях вночі +4... +6. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11...+15.

У Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях очікується +16 (вночі +7). Опадів не прогнозують.

На півдні до 16 градусів тепла. При цьому на Одещині очікується максимум 13.

Східні області порадує сонячна погода і +15...+17. На півночі України також без опадів. Повітря прогріється вдень до +15.

У Києві 5 березня буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів покажуть +14.

Погода у Києві 5 березня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував у березні заморозки і мокрий сніг.

Із прогнозом Горбаня категорично не згоден синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. Він уточнив, що середньомісячна температура в перший місяць весни виявиться на 3-5° вищою за норму.

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