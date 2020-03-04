Головна Новини
4 березня • оновлено в 17:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні похолодає: синоптики дали прогноз щодо регіонів

21.5т
Читати матеріал російською

В Україні у четвер, 5 березня, очікується незначне похолодання, проте стовпчики термометрів у більшості областей залишаться на рівні 14-16 градусів тепла.

Дощі і холод накриють тільки західні регіони. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

  • На заході температура опуститься до +2. Вдень буде до +9.

  • У центральних регіонахмінлива хмарність та +14...+16. Анлогічно і на півдні України.

  • У північних областях буде холодніше. Максимальна температура +15.

  • Найтепліше 5 березня буде на сході. Там сонячна погода супроводжуватиметься температурою +17.

В Україні похолодає: синоптики дали прогноз по регіонах

В Україні похолодає: синоптики дали прогноз по регіонах

vgorode.ua

У Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Рівненській та Чернівецькій областях вночі буде температура +2...+4. Вдень буде до +9. Опади протягом усього дня.

Погода в Україні 5 березня

Погода в Україні 5 березня

Скріншот

У Житомирській та Вінницькій областях вночі +4... +6. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11...+15.

У Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях очікується +16 (вночі +7). Опадів не прогнозують.

На півдні до 16 градусів тепла. При цьому на Одещині очікується максимум 13.

Східні області порадує сонячна погода і +15...+17. На півночі України також без опадів. Повітря прогріється вдень до +15.

У Києві 5 березня буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів покажуть +14.

Погода у Києві 5 березня

Погода у Києві 5 березня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував у березні заморозки і мокрий сніг.

  • Із прогнозом Горбаня категорично не згоден синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. Він уточнив, що середньомісячна температура в перший місяць весни виявиться на 3-5° вищою за норму.

  • Синоптик Назарій Данилюк дав аномальний прогноз на літо-2020 на Україні: травень буде спекотним, а червень – дощовим.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги