В Україні похолодає ще сильніше: синоптики спрогнозували погоду на тиждень

Погода в Україні з 19 по 23 жовтня обіцяє бути по-осінньому сонячною. Та незважаючи на те, що дощі в більшості областей припиняться, похолодання стане відчутнішим.

Так, із понеділка циклон опадів піде з території країни і до середи в регіонах буде сухо. Такий прогноз до кінця робочого тижня дають синоптики Укргідрометцентру.

Зазначається, що в першій половині тижня, 19-21 жовтня, по всій країні обійдеться без дощів і, ймовірно, снігу в Карпатах.

Погода в Україні 19 жовтня Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають, що зниження температури повітря продовжиться. Вдень українцям обіцяють +8... +16, а вночі лише +3... +10 тепла.

Традиційно, трохи тепліше буде на південному сході і в Криму – від +14... +17 градусів вдень на початку тижня до +16... +19 до п'ятниці.

Погода в Україні 20 жовтня Укргідрометцентр

У Києві цього тижня також очікується суха погода – вдень буде в межах +10... +12, а вночі похолодає до +3... +5 градусів.

А ось у вівторок, 20 жовтня, практично на всій території країни температура повітря вночі знизиться до +2. Так само холодно вночі буде і в середу, 21 жовтня.

Погода в Україні 21 жовтня Укргідрометцентр

У другій половині тижня в країні теж утримається суха погода. Вдень у четвер, 22 жовтня, буде сонячно, стовпчики термометрів майже по всій країні покажуть +10... +12, лише на півдні буде до +19.

Погода в Україні 22 жовтня Укргідрометцентр

Вночі температура дещо підвищиться, порівняно з попередніми двома днями, але все одно прохолодно – до +4... +7 градусів. Найтепліше ж нічне повітря буде тільки в Криму, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях – приблизно +5... +11 градусів.

Погода в Україні 23 жовтня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 19 жовтня, в Україні очікується антициклон Otmar. За словами синоптикині Наталії Діденко, він "виштовхне" з території країни недавні дощі і навіть гірські снігопади.