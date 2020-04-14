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14 квітня • оновлено в 13:58
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В Україні похолодає до -5: де заморозить найсильніше

2.8т
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У середу, 15 квітня, у багатьох регіонах України очікуються сильні нічні заморозки.

Крім цього, всі східні та частину південних областей охоплять дощі, в інших буде сухо, але холодно. Про це йдеться у прогнозі від Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, вночі 15 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях будуть сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0… -5 градусів.

15 квітня в Україні очікуються нічні заморозки, а вдень дощитиме

15 квітня в Україні очікуються нічні заморозки, а вдень дощитиме

На заході та сході 15 квітня нічна температура опуститься до -1… -3, вдень повітря прогріється до +8… +10 градусів.

На півдні дощитиме тільки в Херсоні та Криму. Вночі очікується +3… +5, удень від +11 до +13 градусів.

У центральній частині країни буде хмарно, уночі +3… +5, удень від +9 до +11 градусів.

Погода в Україні 15 квітня

Погода в Україні 15 квітня

meteo.gov.ua

На сході теж пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Також синоптики попереджають про штормовий вітер. Уночі там буде +3… +5, вдень +8… +10 градусів.

У Києві 15 квітня хмарно, але сухо. Вночі від -1 до -3 градусів, удень стовпчики термометрів показуватимуть +8… +10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гірськолижні курорти у Карпатах зранку 14 квітня засипало снігом. Видимість у горах становила до сотні метрів.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр синоптик погода
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