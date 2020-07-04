В Україні похолоднішає до 12 градусів: синоптики дали прогноз на найближчі дні

В Україну прийде похолодання. У західних областях 8 липня температура знизиться до +19 градусів вдень і +12 вночі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на південному сході країни стане прохолодніше всього на кілька градусів.

5 липня майже по всій країні ще буде ясно і сонячно, на заході можливі опади.

Укргідрометцентр

Понеділок 6 липня стане чи не найспекотнішим днем – від Чернігова до Сімферополя буде +32...+38, хіба на Західній Україні прохолодніше (+25...+29).

Укргідрометцентр

Вже 7 липня у Львівській та Волинській областях вдень імовірні мінімальні показники +19, а вночі +14. Грозовий циклон накриє західні, частину північних і центральних областей.

Укргідрометцентр

А 8 липня прохолода пошириться і на інші території. Захід +19...+24 вдень і +12...+15 вночі, місцями сильні дощі. У Києві +24...+26, на південному сході +30...+36 вдень і +20...+24 вночі.

Укргідрометцентр

Тим часом, ДСНС попередила про підвищення рівня води в різних областях України. Так, 4 липня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, в межах корінних берегів.

Також підтоплення можливі в Одеській області. 4 липня очікується проходження максимального рівня паводкової хвилі на р. Дністер біля с. Маяки, внаслідок цього можливе затоплення знижених ділянок автодороги Одеса-Рені, городів і сільськогосподарських угідь в с. Яськи, м Біляївка.

Крім того, 4 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікуються підйоми рівнів води на 0,2-1,0 м над рівнями 2 липня. При значних дощах можливе формування місцевого та схилового стоку.

4-6 липня на р. Прип'ять в створі поста Річиця, при подальшому підйомі рівня води з добовою інтенсивністю 1-3 см на добу, можливе досягнення позначки затоплення присадибних ділянок в с. Підгір'я (Ратнівський р-н, Волинська обл.).

У зв'язку з очікуваними значними опадами в гірській частині протягом 4-5 липня на річках басейнів Прута та Сірету очікується підйом рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями 3 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня в західних, північних, Вінницькій та Одеській області грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.