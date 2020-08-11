В Україні погіршиться погода: які регіони у небезпеці

В Україні у вівторок, 11 серпня, оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов.

Зокрема, в деяких областях очікуються дощі з грозами. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"11 серпня вдень у північних, західних і центральних областях грози – І рівень небезпечності, жовтий", – попередили рятувальники.

За прогнозом синоптиків, негода накриє північні регіони – Житомирщину, Київщину, Чернігівщину та Сумщину.

Попередження синоптиків про погіршення погоди в Україні (meteo.gov.ua/ua)

Грози очікуються в усіх західних областях – Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській і Чернівецькій.

Крім того, погіршення погоди ймовірне в центрі країни – на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Українського гідрометцентру, 11 серпня в Україні очікується суха погода на сході та півдні, в інших регіонах пройдуть дощі з грозами.