В Україні погіршиться погода: синоптики попередили про туман та ожеледицю

Погода в Україні вдень 9 листопада буде похмурою. Західні та південні регіони накриють тумани, через які видимість становитиме 200-500 метрів.

Ба більше, у Львівській області на окремих ділянках доріг навіть спостерігатиметься ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попередили, що у зв’язку з такими погодними умовами в країні оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Зокрема, тумани очікуються у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях. Щоправда, буде без дощів, температура повітря становитиме в межах +7… +12 градусів.

Метеорологічні попередження на території України 9 листопада meteo.gov.ua

Туманно, але без опадів буде і Рівненщині, Кіровоградщині, у південних регіонах – Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також на Донеччині. Тут стовпчики термометрів показуватимуть +8… +12.

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології зазначають, що в першій половині дня 9 листопада, окрім туману з видимістю 200-500 метрів, на окремих ділянках доріг прогнозується ожеледиця.

Головне управління ДСНС України у Львівській області на сторінці у Facebook закликало громадян дотримуватися елементарних правил безпеки.

Погода в Україні 9 листопада meteo.gov.ua

За даними синоптиків, загалом цього тижня щодня в областях погода буде похмурою, місцями з посиленим вітром та підвищеною вологістю, туманами. Незважаючи на усі кліматичні умови, значних опадів не передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народної синоптикині Наталії Діденко, з 9 листопада в Україні поступово холоднішатиме.