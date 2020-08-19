В Україні погіршиться погода: синоптики оголосили штормове попередження

Ольга Ліпич Суспільство 09:33, 19.08.2020 Оновлено: 09:58, 19.08.2020

Погода в Україні 19 серпня погіршиться в низці регіонів – вдень у західних областях очікуються грози, а вдень у Карпатах та на Закарпатті обіцяють значні дощі.

Рятувальники попередили про I рівень небезпеки, сказано в повідомленні пресцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Опади прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

I рівень небезпеки, жовтий, означає, що такі погодні умови загрожують населенню, інфраструктурі та довкіллю. Синоптики радять проявляти максимальну обережність під час перебування в зоні дії погодних явищ.

На заході оголосили штормове попередження
meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що через глобальні зміни клімату літо в Україні може тривати не три, а чотири місяці.

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