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В Україні погіршиться погода: синоптики оголосили штормове попередження

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Суспільство
6,6 т.
В Україні погіршиться погода: синоптики оголосили штормове попередження

В Україні погіршиться погода. Фото: 112 канал

Погода в Україні 19 серпня погіршиться в низці регіонів – вдень у західних областях очікуються грози, а вдень у Карпатах та на Закарпатті обіцяють значні дощі.

Рятувальники попередили про I рівень небезпеки, сказано в повідомленні пресцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Опади прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

I рівень небезпеки, жовтий, означає, що такі погодні умови загрожують населенню, інфраструктурі та довкіллю. Синоптики радять проявляти максимальну обережність під час перебування в зоні дії погодних явищ.

На заході оголосили штормове попередження

На заході оголосили штормове попередження meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що через глобальні зміни клімату літо в Україні може тривати не три, а чотири місяці.

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