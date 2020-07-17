В Україні погіршиться погода: оголошено штормове попередження

Марина Ліснічук Суспільство 09:17, 17.07.2020 Оновлено: 09:27, 17.07.2020

У п’ятницю, 17 липня, переважно на заході України очікується погіршення погодних умов – там пройдуть зливи з грозами.

У регіонах оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, грози цього дня спостерігатимуться у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській і Волинській областях.

Метеорологічні попередження щодо погоди в Україні 17 липня
(meteo.gov.ua)

У зазначених регіонах метеорологи попередили про перший рівень небезпечності, жовтий.

Тоді як на півдні та сході через спеку спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, 17 липня така погода переважатиме у Миколаївській, Херсонській і Донецькій областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що 17 липня в західних областях України очікуються дощі, грози, а місцями зливи та град.

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