В Україні погіршиться погода: оголошено штормове попередження
У п’ятницю, 17 липня, переважно на заході України очікується погіршення погодних умов – там пройдуть зливи з грозами.
У регіонах оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, грози цього дня спостерігатимуться у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській і Волинській областях.
У зазначених регіонах метеорологи попередили про перший рівень небезпечності, жовтий.
Тоді як на півдні та сході через спеку спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, 17 липня така погода переважатиме у Миколаївській, Херсонській і Донецькій областях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що 17 липня в західних областях України очікуються дощі, грози, а місцями зливи та град.