В Україні погіршиться погода: оголошено штормове попередження

В Україні 17 липня захід накриє грозами, а півдню і сходу загрожують пожежі.

У п’ятницю, 17 липня, переважно на заході України очікується погіршення погодних умов – там пройдуть зливи з грозами.

У регіонах оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, грози цього дня спостерігатимуться у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській і Волинській областях.

Метеорологічні попередження щодо погоди в Україні 17 липня (meteo.gov.ua)

У зазначених регіонах метеорологи попередили про перший рівень небезпечності, жовтий.

Тоді як на півдні та сході через спеку спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, 17 липня така погода переважатиме у Миколаївській, Херсонській і Донецькій областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що 17 липня в західних областях України очікуються дощі, грози, а місцями зливи та град.