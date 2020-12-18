В Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження: що заборонено з 19 грудня

В Україні від суботи, 19 грудня, починають діяти нові карантинні обмеження, введені для боротьби з поширенням кронавірусної інфекції.

Перелік заходів, які зокрема зачіпають роботу навчальних закладів, ресторанів і кафе, а також проведення масових розважальних, релігійних заходів тощо, затвердив Кабінет міністрів 14 грудня. OBOZREVATEL нагадує, що передбачено для українців такими обмеженнями і що залишається в силі із введених раніше.

Нові карантині обмеження забороняють із 19 грудня:

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей із більш ніж однієї групи/класу й за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. м;

роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім доставки та замовлень на винос). Розрахункові операції в таких закладах мають припинитися після 22:00. Тоді як у ніч із 31 грудня на 1 січня ресторанам і кафе можна працювати до 01:00.

проведення релігійних заходів у приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. м, а також на відкритому повітрі, якщо між присутніми недотримується дистанція в 1,5 метра.

Обмеження, які продовжують діяти без змін, тобто забороняється:

перебування в громадському транспорті та громадських місцях без вдягнутої захисної маски, а також на вулиці – без документів, які посвідчують особу;

самовільне залишення місця ізоляції чи обсервації через коронавірус;

проведення масових культурних (зокрема концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, у яких бере участь більше 20 осіб та недотримано дистанцію в 1,5 метра між учасниками (винятки: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи, які необхідні для забезпечення роботи органів влади);

робота кінотеатрів і закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу;

перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро);

проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

розміщення в закладах харчування більше 4 повнолітніх осіб за одним столом та коли відстань між столами менш ніж 2 метри;

робота суб'єктів господарювання, в яких працівники не забезпечені масками, не нанесено маркування щодо дистанції між клієнтами в 1,5 метра, а відвідувачі не мають правильно вдягнутих засобів індивідуального захисту;

перетин кордону іноземцям без наявного поліса страхування (з окремими винятками);

діяльність закладів із розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей із інвалідністю, санаторно-курортних закладів);

відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш ніж 50% учнів та персоналу закладу освіти;

проведення планових заходів із госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, під час пологів, лікування онкохворих, високоспеціалізованої (третинної) та іншої невідкладної меддопомоги);

робота спортивних залів і фітнес-центрів, якщо в них перебуває більше однієї особи на 20 кв. м;

відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців;

перетин КПВВ на тимчасово окуповані території ОРДЛО і Криму іноземцями без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями);

відвідування сторонніми особами закладів соціального захисту, в яких перебувають окремі категорії громадян (люди похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями тощо).

Зауважимо, що нещодавно Міністерство розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства створило портал із описом трьох програм підтримки бізнесу, якими можна скористатися на час карантину. Наприклад, ФОПи можуть отримати грошову допомогу на кожного працівника.

Попри такі старання влади, більшість українців негативно оцінюють її дії в боротьбі з COVID-19 у країні.

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