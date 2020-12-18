В Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження: що заборонено з 19 грудня

В Україні від суботи, 19 грудня, починають діяти нові карантинні обмеження, введені для боротьби з поширенням кронавірусної інфекції.

Перелік заходів, які зокрема зачіпають роботу навчальних закладів, ресторанів і кафе, а також проведення масових розважальних, релігійних заходів тощо, затвердив Кабінет міністрів 14 грудня. OBOZREVATEL нагадує, що передбачено для українців такими обмеженнями і що залишається в силі із введених раніше.

Нові карантині обмеження забороняють із 19 грудня:

проведення релігійних заходів у приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. м, а також на відкритому повітрі, якщо між присутніми недотримується дистанція в 1,5 метра.

роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім доставки та замовлень на винос). Розрахункові операції в таких закладах мають припинитися після 22:00. Тоді як у ніч із 31 грудня на 1 січня ресторанам і кафе можна працювати до 01:00.

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. м;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей із більш ніж однієї групи/класу й за присутності відвідувачів;

Обмеження, які продовжують діяти без змін, тобто забороняється:

перебування в громадському транспорті та громадських місцях без вдягнутої захисної маски, а також на вулиці – без документів, які посвідчують особу;

самовільне залишення місця ізоляції чи обсервації через коронавірус;

проведення масових культурних (зокрема концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, у яких бере участь більше 20 осіб та недотримано дистанцію в 1,5 метра між учасниками (винятки: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи, які необхідні для забезпечення роботи органів влади);

робота кінотеатрів і закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу;

перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро);

проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

розміщення в закладах харчування більше 4 повнолітніх осіб за одним столом та коли відстань між столами менш ніж 2 метри;

робота суб'єктів господарювання, в яких працівники не забезпечені масками, не нанесено маркування щодо дистанції між клієнтами в 1,5 метра, а відвідувачі не мають правильно вдягнутих засобів індивідуального захисту;

перетин кордону іноземцям без наявного поліса страхування (з окремими винятками);

діяльність закладів із розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей із інвалідністю, санаторно-курортних закладів);

відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш ніж 50% учнів та персоналу закладу освіти;

проведення планових заходів із госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, під час пологів, лікування онкохворих, високоспеціалізованої (третинної) та іншої невідкладної меддопомоги);

робота спортивних залів і фітнес-центрів, якщо в них перебуває більше однієї особи на 20 кв. м;

відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців;

перетин КПВВ на тимчасово окуповані території ОРДЛО і Криму іноземцями без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями);