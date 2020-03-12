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12 березня • оновлено в 17:34
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Синоптик попередила про різке похолодання в Україні

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З п’ятниці, 13 березня, в Україні почнеться поступове похолодання.

На Заході та Півночі плюс Вінниччина протягом дня очікується +6 +12 градусів. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook.

Синоптик попередила про різке похолодання в Україні

"Більшість центральної частини, Південь та Схід ще затримаються у теплішій повітряній масі, +10 +15, подекуди до +15 +18 градусів. Але вихідними й там похолодає", – зазначила вона.

Синоптик додала, що у суботу-неділю в Києві очікується сильний вітер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода навесні 2020 року значною мірою залежить від Арктичного циклону, тому в Україні слід очікувати на похолодання, аж до заморозків та снігопадів у травні.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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