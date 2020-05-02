В Україні почнеться бунт проти карантину

Денис Казанський Суспільство 15:12, 2.05.2020 Оновлено: 18:54, 2.05.2020

Абсолютно не здивований демаршем мера Черкас. Після виходу розслідування про ресторан Тищенка, було зрозуміло, що почнеться бунт проти карантину, адже ніхто більше не вірить владі після того, як стало зрозуміло, що вона застосовує подвійні стандарти.

Впевнений, що далі почнуться акції непокори і в інших містах. І звернення та погрози Зеленського чи Авакова не врятують ситуацію, а тільки погіршать її. Вся країна побачила, що для осіб, наближених до президента, діють одні правила, а для простих громадян - інші. Не знаю, як тепер влада буде переконувати людей, що вони мають терпіти та нести збитки, поки окремі депутати від "Слуги народу" відверто ігнорують закон. Беззаперечно, симпатії суспільства тепер будуть на боці мера Черкас та інших, хто буде виступати проти вибіркового карантину.

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