Головна Новини
4 травня • оновлено в 12:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогер Всі статті автора

В Україні почнеться бунт проти карантину

28.7т

Абсолютно не здивований демаршем мера Черкас. Після виходу розслідування про ресторан Тищенка, було зрозуміло, що почнеться бунт проти карантину, адже ніхто більше не вірить владі після того, як стало зрозуміло, що вона застосовує подвійні стандарти.

Впевнений, що далі почнуться акції непокори і в інших містах. І звернення та погрози Зеленського чи Авакова не врятують ситуацію, а тільки погіршать її. Вся країна побачила, що для осіб, наближених до президента, діють одні правила, а для простих громадян - інші. Не знаю, як тепер влада буде переконувати людей, що вони мають терпіти та нести збитки, поки окремі депутати від "Слуги народу" відверто ігнорують закон. Беззаперечно, симпатії суспільства тепер будуть на боці мера Черкас та інших, хто буде виступати проти вибіркового карантину.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Денис Казанський Денис Казанський
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особи
Микола Тищенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Дениса Казанского
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
9
13
Смішно
157
Цікаво
35
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nor Dana
Nor Dana
Жадные к наживе "Слуги(или враги?) народа" подорвали веру в действительно необходимый карантин и люди себе во вред бросились бороться против него,рискуя потерять здоровье ,а может быть и жизнь .Люди ,берегите свое здоровье!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Лещ Юра
Лещ Юра
на пост президента Украины подходит только Юлия Тимошенко - все остальные претенденты оказываются сволочами, если следующим президентом её опять не изберут, на проекте "Украина" можно ставить крест и отправлять в утиль
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Если эти действия приведут к росту экономики тогда начинайте.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги