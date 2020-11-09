В Україні почався сезон квашеної капусти: де купити і скільки коштує

В Україні почався сезон квашеної капусти. Готову страву можна купити на ринках і в супермаркетах або сквасити самостійно вдома.

В середньому кілограм самої популярної маринованої капусти обійдеться в 50 гривень. Звичайна квашена капуста – на 10 гривень дешевше, повідомляє "ТСН".

Квашену капусту можна вживати як самостійну страву або додати в борщ, вінегрет, вареники, пиріжки, і ще безліч страв.

Квашена капуста – це джерело вітаміну С, який в осінньо-зимовий період має противірусну дію, зміцнює імунітет. Ще одна особливість – це те, що квашена капуста – джерело клітковини і потужний пребиотик.

Однак людям з артеріальною гіпертензією, захворюваннями нирок або печінки з вживанням квашеної капусти треба бути обережними. Для інших квашена капуста – ідеальна альтернатива тепличним овочам в осінньо-зимовий період.

Відзначимо, що тоннами їсти квашену капусту дієтологи не радять, але три рази в день, кажуть, можна і навіть потрібно.

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