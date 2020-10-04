В Україні почався колапс із COVID-19 через бюрократію, – Голубовська

В Україні через сильну бюрократію трапився колапс медицини, і почала зростати кількість хворих на коронавірус (COVID-19).

Про це у Facebook повідомила українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська. Вона зазначила, що лікарі з початку росту захворюваності на COVID-19 стали заповнювати безліч паперів з непотрібною інформацією.

"У кінцевому підсумку трапилося "несподіване" – почався серйозний приріст хворих і, відповідно, важких хворих, і, відповідно, померлих. І, за дивним збігом обставин, раптом закінчилися кисневі ліжка. І реанімаційні. Разом з персоналом, який на межі. Хто б міг подумати? І це тільки початок грандіозного шухеру", – написала медикиня.

Голубовська порадила українцям максимально захистити себе і своїх близьких і дотримуватися карантинних заходів обережності. Також вона розкритикувала медреформу в Україні.

"Аплодували стоячи руйнуванню систем протидії інфекційним захворюванням. Тепер всім раджу тільки одне – просто захистіть максимально себе і своїх близьких. Відомими методами, нічого складного. І будьте здорові", – додала лікарка.

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Нагадаємо, що раніше Ольга Голубовська заявила, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок неділі, 4 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 226 462 випадки коронавірусної інфекції. З них 4140 – виявлено за минулу добу.