З початку 2020 року в Україні потонуло більше 800 осіб. Тільки за липень на воді загинули понад 200 осіб, а з початку серпня – більше 20.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що в літній період кількість жертв на воді зростає. Рятувальники наголосили, що безпечними є лише перевірені пляжі та водойми, в яких обстежено дно та є рятувальний пост.

Також у відомстві назвали правила безпечної поведінки на воді під час пляжного сезону. Так, на воді заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади і не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї;

стрибати в воду з човнів, катерів, споруд не призначених для цього;

купатися наодинці;

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, не відведені для купання;

вживати спиртні напої до і під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, пов'язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, дуріти;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж по пояс;

купання дітей без супроводу дорослих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, очевидці розповіли про "згубне місце" на пляжі в Одеській області, де потонуло подружжя.