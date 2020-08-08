В Україні почастішали трагедії на воді: рятувальники дали поради, як вижити

Олексій Тітофф Суспільство 13:26, 8.08.2020 Оновлено: 13:38, 8.08.2020

З початку 2020 року в Україні потонуло більше 800 осіб. Тільки за липень на воді загинули понад 200 осіб, а з початку серпня – більше 20.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що в літній період кількість жертв на воді зростає. Рятувальники наголосили, що безпечними є лише перевірені пляжі та водойми, в яких обстежено дно та є рятувальний пост.

Також у відомстві назвали правила безпечної поведінки на воді під час пляжного сезону. Так, на воді заборонено:

  • купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади і не обладнані для купання людей;

  • вилазити на попереджувальні знаки, буї;

  • стрибати в воду з човнів, катерів, споруд не призначених для цього;

  • купатися наодинці;

  • плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, не відведені для купання;

  • вживати спиртні напої до і під час купання;

  • підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

  • допускати у воді небезпечні ігри, пов'язані з обмеженням руху рук і ніг;

  • подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, дуріти;

  • дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж по пояс;

  • купання дітей без супроводу дорослих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, очевидці розповіли про "згубне місце" на пляжі в Одеській області, де потонуло подружжя.

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