У ДСНС дали поради, як врятуватися на воді.
З початку 2020 року в Україні потонуло більше 800 осіб. Тільки за липень на воді загинули понад 200 осіб, а з початку серпня – більше 20.
У пресслужбі ДСНС повідомили, що в літній період кількість жертв на воді зростає. Рятувальники наголосили, що безпечними є лише перевірені пляжі та водойми, в яких обстежено дно та є рятувальний пост.
Також у відомстві назвали правила безпечної поведінки на воді під час пляжного сезону. Так, на воді заборонено:
купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади і не обладнані для купання людей;
вилазити на попереджувальні знаки, буї;
стрибати в воду з човнів, катерів, споруд не призначених для цього;
купатися наодинці;
плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, не відведені для купання;
вживати спиртні напої до і під час купання;
підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
допускати у воді небезпечні ігри, пов'язані з обмеженням руху рук і ніг;
подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, дуріти;
дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж по пояс;
купання дітей без супроводу дорослих.
Як повідомляв OBOZREVATEL, очевидці розповіли про "згубне місце" на пляжі в Одеській області, де потонуло подружжя.