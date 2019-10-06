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6 жовтня • оновлено в 17:49
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Українські курорти почало засипати снігом: з'явилися яскраві фото

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У Карпатах гірськолижні курорти Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипець засипало товстим шаром снігу.

Подивитися на сніг в Карпатах можна з встановлених на курортах вебкамер, зазначає сервіс Snig.info. На деяких камерах видно, що сніг продовжує йти.

Українські курорти почало засипати снігом: з'явилися яскраві фото

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Сніг і заморозки: названа дата появи перших провісників зими в Україні

Опади випали нерівномірно і кожен курорт засипало по-різному. Однак вже зараз видно, що снігу достатньо, щоб кататися на лижах.

Фотографії з вебкамер на курортах

Фотографії з вебкамер на курортах

snig.info

Користувачі ще розмістили фото з засніженого Буковеля і Драгобрата. Також зима настала на Говерлі, де снігу ще не багато.

При цьому вночі 7-9 жовтня в північних, західних і центральних областях очікуються сильні заморозки, аж до -5 градусів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як синоптики дали неоднозначний прогноз на жовтень в Україні, обіцяючи сніг і рясні опади.

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Україна
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Ama Deus
Ama Deus
Обожнюю Карпати!!!
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