В Україні почалися випробування вітчизняних ліків проти коронавірусу
В Україні почалися клінічні дослідження вітчизняних ліків, які зможуть істотно знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які викликає коронавірусна інфекція.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, посилаючись на попередні висновки українських вчених і виробників ліків.
"Я вірю в українських вчених, і сьогодні по всій країні ми тримаємо за них кулаки", – заявив президент Володимир Зеленський.
Крім цього, вивчається можливість комплексного використання українського препарату як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов сказав, що розподіл медикаментів для лікування COVID-19 по регіонах в Україні відбувається відразу після того, як вони затверджуються протоколом міністерства.