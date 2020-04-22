В Україні почалися випробування вітчизняних ліків проти коронавірусу

В Україні почалися клінічні дослідження вітчизняних ліків, які зможуть істотно знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які викликає коронавірусна інфекція.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, посилаючись на попередні висновки українських вчених і виробників ліків.

"Я вірю в українських вчених, і сьогодні по всій країні ми тримаємо за них кулаки", – заявив президент Володимир Зеленський.

Ліки проти коронавірусу

Крім цього, вивчається можливість комплексного використання українського препарату як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов сказав, що розподіл медикаментів для лікування COVID-19 по регіонах в Україні відбувається відразу після того, як вони затверджуються протоколом міністерства.