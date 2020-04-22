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22 квітня • оновлено в 14:44
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В Україні почалися випробування вітчизняних ліків проти коронавірусу

5.2т
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В Україні почалися клінічні дослідження вітчизняних ліків, які зможуть істотно знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які викликає коронавірусна інфекція.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, посилаючись на попередні висновки українських вчених і виробників ліків.

"Я вірю в українських вчених, і сьогодні по всій країні ми тримаємо за них кулаки", – заявив президент Володимир Зеленський.

Ліки проти коронавірусу

Ліки проти коронавірусу

Крім цього, вивчається можливість комплексного використання українського препарату як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов сказав, що розподіл медикаментів для лікування COVID-19 по регіонах в Україні відбувається відразу після того, як вони затверджуються протоколом міністерства.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Офіс президента ліки
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
обычных тестов нету, а тут про какое то лекарство рассказывают..
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
дай мильончик
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Суспільство

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