В Україні почалися вибори в Раду: понад 20 дільниць не відкрилися вчасно

У неділю, 21 липня, вчасно не відкрилися понад 20 виборчих дільниць для голосування на позачергових виборах в Раду.

Станом на 9 ранку, не були відкриті вісім дільниць, з них – чотири в Чернігівській області, повідомив на брифінгу в Києві глава Нацполіції Сергій Князєв.

"Дві дільниці не відкрилися через суперечку серед членів комісії. Це політичні, а не поліцейські питання", – зазначив Князєв.

У Донецькій області на одній дільниці виявили зіпсовані контрольні листи для вкидання в урни, на іншій вирішили переобирати голову комісії.

Бюлетені для голосування

На Житомирщині затримка відбулася через запізнення голови комісії. У Миколаївській області не встигли надрукувати бюлетені.

За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, ще 16 дільниць в Україні почали роботу із запізненням.

Як писав OBOZREVATEL, за дві години після початку голосування були зафіксовані кілька випадків порушень на дільницях.

У Житомирській області спостерігачі масово фіксували агітаційні матеріали кандидатів в нардепи. Вони були розміщені на електроопорах, парканах і будинках. Також виборцям надходили смс від кандидатів.

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