В Україні почали випробування "драйвера" для лікування COVID-19 – Ляшко

Тетяна Гайжевська Суспільство 21:39, 29.04.2020

В Україні розпочали клінічні дослідження щодо можливості використання реконвалесцентної плазми для лікування хворих на коронавірус.

"Зараз приватна компанія відбирає плазму людей, що перехворіли", – розповів в ефірі ObozTV головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Я закликаю всіх, хто перехворів, прийти і здати кров, оскільки після проведення клінічних досліджень і допуску плазми до лікування, це може стати драйвером для лікування хворих або тяжкохворих в нашій системі охорони здоров'я", – заявив чиновник.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Він уточнив, що найближчим часом МОЗ оприлюднить телефон гарячої лінії або точки для здачі крові.

"У Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров'я зареєстрований протокол клінічного дослідження", – сказав головний санлікар.

Як писав OBOZREVATEL, заслужений лікар України Борис Тодуров заявив, що плазма крові людей, які перехворіли на коронавірус COVID-19, може використовуватися для швидкого і ефективного лікування хворих з ускладненнями. "Ми можемо виробляти цю плазму сьогодні в великих кількостях. Для цього нічого особливо не потрібно, тільки апарат для плазмофорезу", – пояснив медик.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Бізнес збунтувався проти карантину: Кабмін пішов на поступки

"Операція Баум": оточення Зеленського влаштувало аферу з медичним вантажем із Китаю

Ровесник держави, за яку загинув: стало відоме ім'я воїна ЗСУ, убитого на Донбасі

Найманці Путіна убили воїна ЗСУ на Донбасі: розв'язався кривавий бій

Рейс завернули за кілька годин: Україна не пустила заробітчан до Лондона