В Україні почали відзначати День територіальної оборони: що це за свято

У неділю, 4 жовтня, в Україні відзначається нове офіційне свято – День територіальної оборони.

Це свято в цьому році указом ввів президент Володимир Зеленський. У документі йдеться, що День територіальної оборони буде відзначатися щорічно в першу неділю жовтня.

В указі глави президента зазначено, що свято було засновано з урахуванням важливості територіальної оборони в забезпеченні обороноздатності і територіальної цілісності України, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій.

Командування об'єднаних сил ЗС України у Facebook привітало українців та військових зі святом.

"Шановні бойові побратими, ветерани російсько-української війни! Від себе особисто та Командування об’єднаних сил Збройних Сил України вітаю Вас із Днем територіальної оборони України!.. Сьогодні територіальна оборона України є складовою підготовки резервів та готовності громадян надати гідну відсіч ворогу, а її подальший розвиток підтверджує досвід, набутий під час Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил", – привітав Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв.

Волонтери з фонду "Повернись живим" у соцмережі написали, що територіальна оборона – це один з пріоритетних напрямків підвищення обороноздатності та територіальної цілісності України.

"Саме бійці військ ТрО та інших формувань сектору оборони та безпеки мають першими стати на захист своїх домівок у разі збройної агресії. Навіть гасло цього роду військ звучить як "Захистимо свій дім, захистимо Україну!" – йдеться в повідомленні.

Додамо, що в президентській партії "Слуга народу" привітали українців з новим святом.

"Ми вдячні українським військовим, які в ці нелегкі часи і вже шостий рік поспіль охороняють і захищають наш державний кордон. Наша мета – досягти миру на Донбасі і зберегти територіальну цілісність України. І ми будемо робити все для зміцнення нашої обороноздатності", – йдеться в повідомленні.

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня виноградаря і винороба.