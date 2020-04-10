В Україні почали тестувати на коронавірус вдома: як це відбувається

В Україні діє 567 мобільних бригад медиків, які виїздять до громадян із підозрою на інфікування коронавірусом.

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Їх створили для того, аби люди із симптоми COVID-19 не їхали до медзакладів. Водночас направити їх до заражених пацієнтів можуть лише сімейні лікарі, йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми працюємо з підозрілими та ймовірними випадками. Підозрілим вважається такий, коли людина має ознаки респіраторної інфекції, кашель, утруднене дихання, прибула з місць, де зафіксовані випадки коронавірусної хвороби", – пояснює сімейний лікар Олександр Подолянко.

Українські медики почали перевіряти пацієнтів на коронавірус вдома

Крім цього, мобільні бригади направляють до людей також у випадку, якщо вони контактували з уже зараженою людиною. Наприклад, якщо ви перебували з нею в одному будинку чи тиснули руку впродовж останніх 14 днів, якщо на вас кашляв заражений, або ж ви стояли біля нього на відстані до одного метра 15 хвилин без вдягнених маски та рукавичок.

У такому разі госпіталізацію пацієнта здійснюють лікарі екстреної меддопомоги. Медсестри, які проводить експрестест і забір матеріалів для лабораторного дослідження, на виїзд до заражених пацієнтів вдягають костюм хімзахисту, бахіли, респіратор.

У такому одязі медичні працівники проводить щонайменше п'ять годин на день. Окрім цього, мають із собою декілька пар рукавичок, а також сумку-холодильник та спеціальну валізу, у якій перевозить біологічний матеріал для майбутніх аналізів на коронавірус.

ТСН

"Сюди ставляться пробірки з відібраним матеріалом. Також тут у нас є тест-системи. Все необхідне", – розповідає медсестра медичної групи Наталія.

За її словами, безпосередньо на проведення ПЛР-тесту у неї йде до 10 хвилин. Після цього в авто вона одразу не сідає: дезрозчином її обробляє водій, а щоб менше з ним контактувати, медпрацівниця їде на місці пацієнта.

Зазначається, що, наприклад, у столиці одна така спецбригада може здійснювати щонайменше чотири виїзди на день. Повідомляти ж будь-які дані про пацієнта з коронавірусом заборонено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні для проведення тесту на коронавірус необхідно зв'язатися із сімейним лікарем або ж звернутися на гарячу лінію Національної служби здоров'я.