В Україні почали робити ІФА-тести на коронавірус: хто потрапив у першу хвилю
Одним з перших міст України, де почали робити ІФА-тести на антитіла до коронавірусної інфекції COVID-19, став Львів.
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Як повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий, перші ІФА-тести вже роблять медпрацівникам лікарні швидкої допомоги.
"Цей вид тестування дозволяє подивитися на наявність антитіл в організмі людини та дізнатися, чи особа вже хворіла на коронавірус. Апарати для таких досліджень є в лабораторіях міських лікарень та поліклінік. Тому це істотно збільшить масовість тестування у Львові", – зазначив він.
Садовий наголосив, що це не заміна ПЛР-тестування, а додаткова можливість для визначення хворих на COVID-19 і тих, хто вже перехворів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційно ввели лабораторне тестування на коронавірус методом імуноферментного аналізу (ІФА).