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25 травня • оновлено в 10:57
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В Україні почали робити ІФА-тести на коронавірус: хто потрапив у першу хвилю

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Одним з перших міст України, де почали робити ІФА-тести на антитіла до коронавірусної інфекції COVID-19, став Львів.

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Як повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий, перші ІФА-тести вже роблять медпрацівникам лікарні швидкої допомоги.

У Львові почали робити ІФА-тести

У Львові почали робити ІФА-тести

"Цей вид тестування дозволяє подивитися на наявність антитіл в організмі людини та дізнатися, чи особа вже хворіла на коронавірус. Апарати для таких досліджень є в лабораторіях міських лікарень та поліклінік. Тому це істотно збільшить масовість тестування у Львові", – зазначив він.

Садовий наголосив, що це не заміна ПЛР-тестування, а додаткова можливість для визначення хворих на COVID-19 і тих, хто вже перехворів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційно ввели лабораторне тестування на коронавірус методом імуноферментного аналізу (ІФА).

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Тема
Коронавірус
Особа
Андрій Садовий
Місце
Україна Львів
Тег
вірус
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