В Україні почали раптово скуповувати хірургічні ножиці: названа причина

В Україні з 27 березня сильно виріс попит в аптеках на хірургічні ножиці. Нібито їх купують охочі підрівняти волосся, оскільки під час карантину перукарні закриті.

Про це розповів бізнесмен і ексдепутат Київради Олексій Давиденко на своїй сторінці в Facebook. Він здивувався, чим киянам не догодили канцелярські ножиці або машинки для стрижки, які продаються через інтернет-магазини.

"З п'ятниці раптом в десятки разів виріс попит на хірургічні ножиці. Звідки сплеск? Операцій практично немає. Плановий прийом всюди припинений. Ножиці для лікування коронавірусу не потрібні. До понеділка стало зрозуміло, що за вихідні практично всі залишки хірургічних ножиць вигребли під нуль", – написав він.

Давиденко зазначив, що спеціально попросив менеджерів обдзвонити тих, хто робив замовлення і запитати, навіщо їм всім раптом знадобилися хірургічні ножиці.

"Б**ха, ніколи не вгадаєте. Всі 100% абсолютно різних покупців підтвердили, що хірургічні ножиці купують, щоб нарешті постригтися", – написав він.

Давиденко також зазначив, що хірургічний інструмент в Пакистані виробляють ледь не в підвалі на колінах. А в Україні його і зовсім не роблять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дефіцит презервативів в світі вже склав 100 мільйонів на тлі пандемії коронавируса.

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