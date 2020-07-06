В Україні почали перевіряти рівень життя чиновників: що під "прицілом"

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає перевірки, чи відповідає спосіб життя чиновників задекларованим ними статкам.

Як повідомляється на офіційному сайті НАЗК, це допоможе виявити тих чиновників, які задекларували досить скромні статки та водночас користуються люксовими автомобілями, купують маєтки, отримують коштовні подарунки від найближчих родичів тощо.

"Моніторинг здійснюватиметься на підставі журналістських розслідувань, інших повідомлень у медіа, інформації від громадян, організацій та з інших відкритих джерел", – йдеться в повідомленні.

Під час моніторингу способу життя НАЗК зокрема перевірятиме таку інформацію:

користування об’єктами, які не вказані в декларації;

відомості щодо отриманих подарунків;

придбання об’єктів, вартість яких перевищує задекларовані активи.

"Відтепер Україна – серед шести країн, які застосовують інструмент моніторингу способу життя. Тож випадки, коли чиновник, який заробляє 10 тисяч, їздить на "Мерседесі", тепер фіксуватимуть не тільки журналістські розслідування. Їх будуть встановлювати та опрацьовувати на рівні держави", – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти знайшли низку абсурдних деталей у декларації народного депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса.