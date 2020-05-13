В Україні почали менше хворіти на пневмонію: Степанов подав надію даними

В Україні істотно зменшилася кількість пацієнтів, які хворіють на пневмонію. Цьому значною мірою посприяли карантинні заходи.

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Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, підкресливши, що статистика покращилася більш як утричі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пневмонія "Вести"

"У нас є хороша надія, хороша статистика щодо хворих на пневмонію. Ви знаєте, що ми тестуємо всіх без винятку хворих на пневмонію, незалежно від симптоматики. Якщо раніше ми тестували приблизно 800-900 людей на добу, які хворіли на пневмонію, загалом по Україні, то сьогодні ця кількість не перевищує 250-300 осіб на добу", – сказав очільник МОЗ.

"Ми бачимо зниження кількості хворих на пневмонію. Все ж таки ті карантинні заходи, які були запроваджені в державі, які діяли та продовжують діяти, вони дають свій ефект. І ми це бачимо на цифрах, на статистиці, яку оголошуємо щодня", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завідувачка пульмонологічного відділення Київського міського пульмонологічного центру, кандидатка медичних наук Катерина Гончар попередила, що атипова пневмонія, спричинена коронавірусом COVID-19, розвивається за невисокої температури, уражаючи легені хворого.