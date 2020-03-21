В Україні почали карати за порушення карантину: перші кримінальні справи

З початку карантину в Україні правоохоронці вже склали 923 адміністративних протоколів, а також зареєстрували вісім кримінальних проваджень через порушення обмежувальних заходів.

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Про це повідомляється на сайті Національної поліції України. Відзначається, що до контролю ситуації по країні зараз залучено понад 17 000 правоохоронців, включаючи поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та рятувальників.

За даними поліції, найбільше порушень карантину виявлено:

в Дніпропетровській області – 167;

в Донецькій – 85;

в місті Києві – 75;

в Київській області – 67;

в Запорізькій – 61.

В Україні почали карати за порушення карантину Сайт Національної поліції

Що стосується інших областей, то там вимальовується така статистика порушень: в Черкаській – 54 випадки, в Одеській – 47, в Херсонській – 43, у Вінницькій – 33, в Сумській і Харківській – по 32, у Рівненській – 30, у Львівській – 29, на Волині – 25, в Чернівецькій – 22, в Кіровоградській – 21, в Чернігівській – 19, в Миколаївській – 18, в Луганській – 14, на Закарпатті – 12, в Івано-Франківській і Тернопільській – по 9, у Житомирській – 8, в Хмельницькій – 7, в Полтавській – 4. Всього в суд направлено 889 адміністративних протоколів.

В Україні почали карати за порушення карантину "5 канал"

Крім того, слідчі поліції зареєстрували вісім кримінальних проваджень за статтею 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України:

в Харківській області – три;

у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Сумській областях та місті Києві – по одному.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков 21 березня заявив, що наполягатиме на введенні тотального карантину по всій країні для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні ввели штрафи за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм. Їх розмір варіюється від 17 до 34 тис. гривень.

Однак в інших країнах світу для боротьби з коронавірусом пішли на ще більш жорсткі заходи, серед яких – смертна кара і штраф до $1 мільйона.

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