В Україні почали діяти нові військові звання

Починаючи з 1 жовтня, в Україні набув чинності новий перелік військових звань рядового, сержантського і старшинського складу.

Відтепер звання прапорщик, старший прапорщик, мічман, старший мічман, а також старшина для армійської лінійки перестали існувати, повідомив на особистій сторінці у Facebook ветеран АТО, перший в історії головний старшина ЗСУ Олександр Косинський.

За його словами, замість перерахованих вище з'явилися нові військові звання, які вперше будуть застосовуватися у ЗСУ та інших військових формуваннях України.

"Сержантський і старшинський склад поділений на три категорії – молодший, старший та вищий. Це історична подія. Вітаю всіх причетних!" – наголосив Косинський.

Водночас він уточнив, що наказ Міністерства оборони України про перелік посад рядового, сержантського і старшинського складу під нові військові звання вже зареєстровано в Мін'юсті. Він набуде чинності з 1 січня 2021 року, після чого розпочнеться процес переатестації військовослужбовців зазначених категорій.

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