В Україні почали діяти нові ПДР для водіїв і пішоходів: що змінилося

В Україні набули чинності нові Правила дорожнього руху (ПДР), які стосуються водіїв авто, їхніх пасажирів, велосипедистів і пішоходів.

Про те, які саме зміни були внесені, 24 листопада докладно описав на своїй сторінці у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Що змінитися для водіїв авто і пасажирів

Тепер водій таксі і його пасажири зобов'язані пристібатися ременем безпеки під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами.

У машині мають бути ремені не тільки на передньому сидінні, але і на задньому, а таксисти повинні нагадувати про їхнє використання пасажирам.

На пристібатися в населеному пункті дозволено тільки водіям та пасажирам з інвалідністю, у випадках, якщо це фізіологічно неможливо. Також не зобов'язані використовувати ремені безпеки водії і пасажири оперативного і спеціального транспорту.

Крім того, заборонено змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати. Номери повинні бути чистими і з достатнім освітленням.

Які зміни внесені для велосипедистів

Вони тепер можуть рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів.

Які зміни внесені для пішоходів

Під час руху проїзною частиною чи узбіччям в темну пору доби та в умовах поганої видимості вони зобов'язані використовувати світловідбиваючі елементи. Це може бути стрічка, наклейка, жилет або одяг, на якому є такі елементи.

Facebook Олексія Білошицького.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів ухвалив зміни до чинної редакції Правил дорожнього руху 11 листопада.