В Україні почали діяти нові карантинні зони: хто потрапив до 'червоної'. Список

З понеділка, 5 жовтня, в Україні почав діяти новий розділ на карантинні зони, введений у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Його ввели на 14 днів.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram.

Зокрема, місто Київ залишається в "жовтій" зоні. З "червоної" вийшли Чоп, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області; місто Бережани, Заліщицький, Збаразький, місто Славута, Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області, місто Ніжин.

До "червоної" зони увійшли:

місто Тернопіль Тернопільської області;

місто Канів Черкаської області.

До "помаранчевої" зони:

місто Вінниця Вінницької області;

міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький та Турійський райони Волинської області;

місто Дніпро Дніпропетровської області;

міста Бахмут і Вугледар, Слов’янський район Донецької області;

Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Овруцький, Олевський та Чуднівський райони Житомирської області;

місто Ужгород, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Ірпінь та Фастів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київській області;

Біловодський район Луганської області;

місто Львів, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Подільский райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

міста Дубно, Вараш та Острог, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

міста Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький, Зачепилівський, Первомайський та Харківський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Летичіський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

місто Ніжин, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області.

До "жовтої" зони:

місто Київ;

міста Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Бершадський, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Немирівський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський та Чечельницький райони Вінницькій області;

місто Ковель, Горохівський, Іванчівський, Камінь-Каширьский, Ковельский, Локачинський, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський та Шацький райони Волинської області;

міста Кривий Ріг, Новомосковськ та Тернівка, Верхньодніпровський, Дніпровський, П’ятихатський, Солонянський та Царичанський райони Дніпропетровської області;

міста Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов’янськ та Торецьк, Великоновосілківський, Маріївський та Покровський райони Донецької області;

міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Брусильвський, Ємільчинський, Коростенський, Народицький, Новоград-Волинський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Хорошівський та Черняхівський райони Житомирської області;

міста Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Мукачівський, Рахівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя та Бердянськ, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Новомиколаївський, Приазовський, Токмацький та Якимівський райони Запорізької області;

міста Болехів, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський та Снятинський райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав та Славутич, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслів-Хмельницький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

місто Сєвєродонецьк, Білокуракинський, Кременівський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;

міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

місто Вознесенськ, Березанський, Веселинівський, Вітовський, Кривоозерський та Миколаївський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ та Южне, Балтський, Білгород-Дністровський, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Любашівський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;

міста Лубни та Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новсанжарський, Полтавський та Шишацький райони Полтавської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Конотоп, Охтирка, Ромни та Шостка, Білопільський, Буринський, Глухівський, Краснопільський, Лебединський, Недригайлівський, Роменський та Середино-Будський райони Сумської області;

міста Ізюм, Куп’янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичивський, Коломацький, Красноградський, Лозівський, Нововодолазький та Чугуївський райони Харківської області;

місто Херсон, Білозерський, Іванівський та Новотроїцький райони Херсонської області;

міста Славута та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Кам’янець-Подільський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Старосинявський, Хмельницький та Чемеровецький райони Хмельницької області;

міста Черкаси, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Тальнівський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;

міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Ніжинський, Ріпкинський, Срібнянський та Чернігівський райони Чернігівської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я України має намір внести зміни до переліку обмежень, які діють для "червоної" і "помаранчевої" зон карантину.