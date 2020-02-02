"В Україні почалася весна!" Синоптикиня дала аномальний прогноз погоди в Україні

Весна в Україні очікується досить теплою та сонячною, а найвищі температури будуть у західних областях.

Такий прогноз дала завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, передає "Апостроф".

"Фактично, весна у нас вже зараз. У січні температура була такою, яка характерна для середини березня", – зазначила вона.

За її словами, навесні вірогідні істотні зниження температури, але ці явища будуть короткочасними.

"Велика кількість опадів малоймовірна, а в південних регіонах можливий дефіцит. Якщо нестача опадів, що спостерігалася ще з літа, збережеться, то проблема з посухою загостриться", – додала Балабух.

Погода в Україні Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе приблизно 5 градусів.

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