В Україні почалася подвійна хвиля COVID-19, – правозахисник

В Україні після послаблення карантинних заходів почалася друга хвиля COVID-19, а зараз, із зростанням кількості захворюваності, йде подвійна хвиля.

Про це в блозі на "НВ" написав глава Асоціації єврейських організацій і громад України, правозахисник Йосип Зісельс.

"В Україні друга хвиля пішла ще на початку червня, після того, як ми отримали потужний поштовх – 22 травня було послаблено карантин. Ця хвиля посилила першу, яка ще не пройшла пік. І зараз ми маємо подвійну хвилю. У липні ми двічі підходили до піку цієї об'єднаної хвилі і знову не змогли його подолати через те, що працюють ці фактори послаблення карантину, людська втома від карантину. І ми продовжуємо набирати – ви бачите за цифрами", – повідомив він.

Зісельс зазначив, що чиновники в Україні заперечують, що в країні почалася друга хвиля захворюваності.

"Зрозуміло, чому заперечують: вона почалася, зокрема, і через них. Занадто рано і нерозумно послабили карантин. В Європі теж послаблювали карантин, але дуже акуратно його вводили і дуже акуратно послаблювали відповідно до показників. Жодна країна Європи навіть частково не скасувала карантин до проходження піку епідемії", – підкреслив правозахисник.

Зазначимо, що станом на 6 серпня в Україні офіційно підтверджено 76 808 випадків COVID-19. З них 1 318 – виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європі після відносного спаду захворюваності спостерігається зростання нових випадків COVID-19, що може свідчити про другу хвилю пандемії.