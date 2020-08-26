В Україні почалася друга хвиля COVID-19, – Голубовська

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська заявила, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19.

У ефірі ток-шоу "Пульс" вона зазначила, що, надії на те, що коронавірус – сезонне захворювання, не виправдалися. Вона нагадала, що зараз в Україні спостерігається зростання кількості нових хворих на COVID-19.

"Дійсно, друга хвиля вже почалася. У нас була така велика надія, що коронавірус – це сезонне захворювання, воно як грип, в зимовий період зростання коронавірусних інфекцій, тому що ми ж знаємо, що коронавірусів є багато, це просто новий коронавірус, але тим не менш , як ми з вами бачимо – що влітку ніякого зниження захворюваності не відбулося, а навпаки спостерігається на сьогоднішній день дуже помітне зростання, яке дуже вже істотно б'є по системам охорони здоров'я", – сказала Голубовська.

Вона зазначила, що збільшення кількості хворих не пов'язане зі збільшенням кількості тестувань.

"Це вже справжнє наростання випадків, яке ми бачимо в клініці вже. Реально кількість хворих все більша, і більша, і більша", – сказала лікар.

На думку Голубовської, Україні потрібно готувати резерв ліжок в лікарнях і лікарів через COVID-19.

"Моя точка зору – ми повинні вже готувати ліжка, резерв ліжок, і докторів. Тому що у нас кожен день, навіть ось буквально сьогодні вранці, мені дзвонив один з керівників головних лікарів однієї з клінік, і говорив, що у нього захворіли всі. Ось, всі лікарі, які є у відділенні, ось всі абсолютно захворіли. Зараз потрібно буде вирішувати питання, кого залучати", – сказала Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 26 серпня, в Україні офіційно підтверджено 110 085 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 670 – виявлені за минулу добу.