Росія може напасти на Україну відразу з трьох сторін, не тільки з Криму. Чи реальна загроза і до чого готуватися

Насильницька мілітаризація анексованого Криму знову на вустах. РФ повідомила про будівництво на півострові нових військових кораблів, на що вже відреагували США, звинувативши Кремль у порушенні міжнародних норм.

В Україні ж заявили, що Росія не відмовляється від своїх планів і загроза атаки із захопленого півострова залишається. Чи справді РФ хоче перейти в активну фазу бойових дій – дізнавався OBOZREVATEL.

Сили та можливості для нападу

Військові експерти вказують на те, що не можна розглядати Крим як точку початку проведення масштабних військових дій щодо материкової України.

Зокрема, у коментарі OBOZREVATEL глава ради Всеукраїнського об'єднання "Союз учасників миротворчих операцій" Сергій Грабський пояснює, що на півострові зосереджено близько 42 тисяч російських військових, але серед них є небойові частини й підрозділи забезпечення, які не беруть участі в наступальних операціях.

Військовий парад у Криму-2020

"Плани існують, але не в сенсі головного удару з півдня. Вони можуть існувати як додаткові, відволікальні удари, з метою привернути увагу ЗСУ, скувати й обмежити їхній маневр у разі можливого наступу на інших напрямках", – говорить він.

Наміри будувати нові десантні кораблі в Криму означають те, що Росія збирається збільшити свій ударний потенціал, уважає Грабський.

"Але, незважаючи на велику протяжність російсько-українського кордону, є тільки 14 місць на українському узбережжі Чорного моря, де можна здійснити десантну операцію. Щоби здійснювати подібні масштабні дії, потрібні досить потужні сили, і їх активізація була б помітна", – зазначив військовий експерт .

Ознаками підготовки до ескалації можуть бути проведення навчань, консолідація військ, зосередження запасів, зброї та військової техніки, кажуть військові експерти. І одна з них невдовзі буде проходити біля кордонів України.

Кавказ-2020

Як відомо, з 21 по 26 вересня поточного року в РФ заплановано масштабні військові навчання. За даними української розвідки, з початком активної фази "Кавказ-2020" РФ має намір перекинути до кордону з Україною близько 120 тисяч військових, не менш ніж 500 танків, 300 літаків і сотні іншої техніки й озброєння. Буде залучено також 50 кораблів і 5 підводних човнів.

Військові навчання РФ "Центр-2019"

На думку колишнього заступника начальника Генерального штабу, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, навчання "Кавказ-2020" є одним із стратегічних кроків російського президента Володимира Путіна.

"Він зараз діє за планом, по-перше, вони своє законодавство поставили вище від світового – його ядерний указ, за яким він може застосовувати ядерне озброєння на свій розсуд. По-друге, видав статтю за підсумками 75-ї річниці Другої світової, де фактично заявив, що її виграла СРСР, але програла в "третій світовій" (холодній війні), і зараз їм необхідний реванш. По-третє, зробив своє правління вічним", – розповів військовий експерт OBOZREVATEL.

Тепер же РФ зосереджує понад сто тисяч військових на сході України, їхні війська стоять у Криму, крім того, як говорить Романенко, російські військові підрозділи можуть безперешкодно діяти на білоруській території.

"Тож напад на Україну можливий відразу з трьох сторін. Але що зупиняє Путіна від захоплення всієї нашої країни, а те, що ми будемо давати відсіч. Навіщо йому території, де люди будуть чинити опір і вести підривну війну. Йому потрібно розв'язувати питання Криму та сухопутного коридору до нього. Та, крім нас, під загрозою залишаються країни Прибалтики, де РФ хоче "прорубати" Сувалкський коридор через території Литви до Калінінграду, і частина Казахстану", – говорить він.

РФ хоче захопити частину України, Литви та Казахстану

По суті, як уважає Романенко, у Росії майже все готово для того, щоб відхопити необхідні шматки інших країн. Тим більше, що реакція світу на захоплення Криму й окупацію Донбасу була досить м'якою, як на подібні злочини. А відтак Путін може піти і на подальші кроки.

Що кажуть в Україні

Раніше, 5 липня, командувач Військово-Морських Сил України Олексій Неїжпапа заявив, що не відкидає ймовірність спроб військ РФ прорватися з окупованого Криму в Херсонську область, аби дати можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.

На це командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв сказав, що Неїжпапа перебільшив ймовірність загрози від військ РФ.

Однак 20 липня під час брифінгу в Києві з нагоди початку військових навчань Sea Breeze-2020 командувач ВМС знову озвучив свої побоювання щодо планів Росії з атаки України з анексованого півострова.