В Україні побито рекорд за кількістю тих, хто одужав від COVID-19: які області в лідерах

За минулу добу, 7 липня, в Україні від коронавірусу вилікувалася рекордна кількість пацієнтів – 926 осіб.

Про це на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню COVID-19 в країні розповів глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Одужало 926 пацієнтів. Це такий абсолютний рекорд і приємна новина. Хочу подякувати нашим медичним працівникам, які борються за життя і здоров'я українців", – сказав Степанов.

Так, лідером за кількістю пацієнтів, які побороли коронавірус, стала Волинська область. За минулу добу там одужали 157 пацієнтів, свідчать дані на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

На другому місці опинилася Київська область – там видужала 101 особа. У Закарпатській області – 88 осіб, Чернівецькій – 87, Рівненській – 77, у Житомирській – 67, у Києві – 52 людини.

covid19.rnbo.gov.ua

covid19.rnbo.gov.ua

covid19.rnbo.gov.ua

covid19.rnbo.gov.ua

covid19.rnbo.gov.ua

Відзначимо, що всього в Україні хворобу побороли 23 119 пацієнтів.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 липня, на коронавірус в Україні захворіли ще 807 людей. Найбільше нових заражених зареєстрували в областях: Львівській – 117, Рівненській – 76 і місті Києві – 114.

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