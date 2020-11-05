В Україні побито рекорд за кількістю тих, хто одужав від COVID-19

За минулу добу, 4 листопада, в Україні від коронавірусу вилікувалася рекордна кількість пацієнтів – 8378.

Згідно з даними сайту Ради нацбезпеки і оборони, попередній рекорд був встановлений 3 листопада. Тоді хворобу подолали 7 536 українців.

Найбільшу кількість одужалих зафіксовано в трьох регіонах:

Львівській області – 2 195;

Донецькій – 594;

Рівненській – 555.

Усього за час пандемії в Україні вилікувалися від хвороби 184 782 пацієнти.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Міністерство охорони здоров'я буде вимагати в Кабінету міністрів посилити карантин в Україні через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус. Серед заходів, які пропонує ввести МОЗ, – обмеження роботи спорзалів, фітнес-центрів, басейнів, заборона на проведення всіх масових культурних заходів, обмеження роботи торгово-розважальних центрів тощо.