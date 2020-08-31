В Україні планують відновити виробництво вакцин

За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, в Україні протягом декількох років планують відновити власне виробництво вакцин.

Це стосується грипу та інших вакцин, які щорічно використовують в країні. В інтерв'ю для "Радіо Свобода" чиновник зазначив, що питання неодноразово обговорили з президентом Володимиром Зеленським.

"Ви, напевно, знаєте, що в Україні було повністю, здається, ще в 1990-х роках, зруйновано виробництво будь-якої вакцини. Зараз ми неодноразово говорили з президентом країни, щоб ми розпочали відновлення. Це стосується грипу, це стосується інших вакцин, які ми щорічно використовуємо", – сказав Степанов.

Глава МОЗ вважає, що на відновлення може знадобитися кілька років. Він підкреслив, що вже провів кілька зустрічей з українськими підприємцями, які мають лінії по виробництву вакцини.

"Звичайно, це процес не дуже швидкий. В той же час, я провів вже кілька зустрічей з нашими підприємцями, які мають відповідні лінії. Наші підприємства "Фармак","Лікхі", які мають відповідні сертифіковані лінії по виробництву вакцини, можуть виробляти українську вакцину, якщо вона з'явиться, або іншу", – уточнив він.

Степанов переконаний, що Україні обов'язково потрібно відновити виробництво вакцини з точки зору державної безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Індія 30 серпня встановила світовий рекорд по зараженим коронавірусом.

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