В Україні планують скоротити кількість призовників

Генеральний штаб Збройних сил України планує скоротити чисельність громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України. Зазначається, що нововведення діятиме з осені 2020 року. У Генштабі зазначили: контракт із ЗСУ від початку року підписали 25 тис. осіб.

"Восени 2020 року кількість призваних на строкову військову службу планується зменшити", — йдеться в повідомленні.

При цьому у Генштабі не уточнили, скільки саме чоловіків планують призвати в армію. Під час весняного призову-2020 було призвано та відправлено до військ 16 460 осіб.

У Генштабі пояснили, що скорочення кількості призовників стало можливим за рахунок комплектування ЗСУ рядовим та сержантським складом за контрактом. Згідно з останніми даними, з початку 2020 року до армії приєдналися 25 тисяч контрактників (з них понад дві тисячі офіцерів).

"Це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу у жовтні-грудні цього року", – заявили у Генштабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весняний призов в армію 2020 року в Україні перенесли на літо через епідемію коронавірусу. Призивати випускників шкіл і вищих навчальних закладів пообіцяли ще пізніше.

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