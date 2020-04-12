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12 квітня • оновлено в 16:27
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В Україні планують поетапно скасовувати карантин: у МОЗ назвали дату й умови

15.1т
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З 24 квітня в Україні розпочнеться процес виходу з карантину через коронавірус COVID-19.

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Як заявив в інтерв’ю LB.ua головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, якщо українці будуть дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то вже скоро побачать позитивну динаміку.

За його словами, першим послабленням карантину, ймовірно, буде дозвіл на прогулянки в парку.

"Скасовувати жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, розпочинаючи проведення ЗНО. Ми зараз уже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як буде проходити ЗНО", – зазначив головний санлікар.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Він додав, для дітей до 9-го класу навчальний рік, найімовірніше, вже закінчився, вони не будуть повертатися до навчання на один місяць.

Як писав OBOZREVATEL, Віктор Ляшко повідомив, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується 17 квітня.

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Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус карантин
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