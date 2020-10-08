В Україні планували побудувати 5 мобільних госпіталів для хворих на COVID-19, але гроші витратили на дороги, – Давиденко

У кінці березня в Україні планували побудувати п'ять мобільних інфекційних госпіталів для лікування хворих на COVID-19, проте потім передумали й направили гроші на будівництво доріг.

Про це в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" заявив власник мережі магазинів медичного обладнання Олексій Давиденко. За його словами, в Україну навесні приїжджали китайці для допомоги в будівництві госпіталів.

Давиденко повідомив, що планувалося побудувати по одному закладу на 1200-1500 ліжко-місць у всіх регіонах країни – на півдні, півночі, сході, заході і в центрі.

"І тоді це було рішення першої людини країни – будувати чи не будувати. І коли це було рішення "не будувати", я внутрішньо для себе зрозумів, що вони вирішили, що коронавірус побороли. Вони не збираються будувати й витрачати гроші, вони проблему розв'язали", – заявив бізнесмен.

За його словами, поки показники захворюваності не досягли 3-4 тисяч на добу, "ніхто не прокидався".

"Відтоді, як вони вирішили не будувати, а боротися з тим, що є, гроші пішли на асфальт, на дороги, куди-завгодно в інші місця", – сказав Давиденко.

Він також нагадав, що до коронавірусу ставилися нерозважливо на всіх рівнях – за порушення карантину ніхто нікого не штрафував, проводилися масові заходи, працювали клуби, святкувалися дні міста.

За словами підприємця, що займається медичним бізнесом, за останні два тижні з'явився ажіотажний попит на пульсоксиметри, термометри, бактерицидні лампи, кисневі концентратори.

"Якщо український бізнес, який заробляє на цій справі гроші, не зміг достатньо купити і привезти, щоб сьогодні вистачало людям за гроші купити, як ви вважаєте, чи підготувалася за шість місяців достатньо українська влада, щоб це пережити", – зазначив Давиденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України розпочало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.