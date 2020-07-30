В Україні після подій у Луцьку і Полтаві хочуть посилити контроль за обігом зброї

У Міністерстві внутрішніх справ планують посилити контроль за обігом зброї. Причиною тому стали недавні події в Луцьку, Полтаві та Києві, де озброєні чоловіки брали в заручники людей і ставались вибухи.

Про це заявив заступник міністра Антон Геращенко, передає РБК-Україна. За його словами, Служба безпеки України веде розслідування, звідки луцький терорист і його ймовірний спільник з Харкова отримували зброю.

"Чорний" ринок зброї тому і "чорний", що про всі операції на ньому не відомо правоохоронцям", – зазначив він.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку озброєний чоловік повідомив про захоплення автобуса з пасажирами. Терористом виявився місцевий мешканець Максим Кривош. Раніше вже перебував під наглядом правоохоронних органів.

Наступного дня, 22 липня, у Полтаві в ході спецоперації зловмисник, який викрав автомобіль, пручався і погрожував співробітникам поліції гранатою РГД-5. Чоловік взяв в заручники співробітника поліції. Зловмисником виявився раніше судимий 32-річний Скрипник Роман Миколайович. З чоловіком вели переговори, після чого він обміняв поліцейського на начальника карного розшуку в Полтавській області Віталія Шияна і поїхав з ним на авто в напрямку виїзду з міста. Пошуки Скрипника тривають.

Крім того, в Києві біля входу на станцію метро "Шулявська" 17 липня вибухнув невідомий пристрій в сміттєвій урні. Вже 21 липня поруч зі станцією метро "Мінська" прогримів вибух. Виявилося, що там було знищено два саморобних вибухових пристрої. Також 21 липня повідомлялося про "замінування" ТРЦ Ocean Plaza. В цей же день в Києві заявили про "замінування" аеропорту "Київ" (Жуляни), Центрального залізничного вокзалу та Апеляційного суду. 22 липня в столиці знайшли два підозрілих валізи – біля станції метро "Вокзальна" і на площі Космонавтів (Солом'янський район).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна посіла перше місце за рівнем злочинності за першу половину 2020 року у рейтингу країн Європи із показником 48,84.