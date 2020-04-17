В Україні після піщаної бурі з'явилася своя "Сахара". Яскраві фото

Марина Ліснічук Суспільство 16:47, 17.04.2020 Оновлено: 16:49, 17.04.2020

Поблизу міста Семенівка Чернігівської області внаслідок піщаної бурі 16 квітня утворилася справжня пустеля.

Відповідні фото нетипового явища опублікував на своїй сторінці у Facebook Андрій Дудко (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Побувай в Сахарі, не виїжджаючи з Семенівки! Аграрії повертають нас у 1840-й рік, коли по Чернігівській губернії було більше 100 000 гектарів пустель. Зараз все в тумані, люди дзвонять, питають, чи не горить десь ліс. Ні, не горить, це родючий шар ґрунту летить собі, куди очі бачать. Ні озимини, ні минулорічної стерні, ні багаторічних трав, всі поля розорані начорно (у нашому випадку нажовто). Якби не Базарна Роща, нові вулиці уже були б по коліно в піску”, – написав він.

Наслідки піщаної бурі на Чернігівщині
Facebook/Andriy Dudko

Водночас у коментарях під його дописом деякі користувачі мережі висловлювали здивування побаченому. Інші зазначали, що подібне нині коїться не тільки на Чернігівщині.

Наслідки піщаної бурі на Чернігівщині
Facebook/Andriy Dudko
Наслідки піщаної бурі на Чернігівщині
Facebook/Andriy Dudko
Наслідки піщаної бурі на Чернігівщині
Facebook/Andriy Dudko
Наслідки піщаної бурі на Чернігівщині
Facebook/Андрій Дивний
Реакція українців
Facebook/Andriy Dudko
Реакція українців
Facebook/Andriy Dudko
Реакція українців
Facebook/Andriy Dudko
Реакція українців
Facebook/Andriy Dudko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик назвав причину потужної пилової бурі, яка накрила Київ та область 16 квітня.

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