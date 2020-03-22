В Україні пішов на поправку другий хворий на коронавірус

У Чернівецькій області пішов на поправку другий пацієнт, у якого виявили коронавірус. Вперше його аналізи дали негативний результат на COVID-19.

"У пацієнта номер два, в якого підтвердився діагноз захворювання на коронавірус, аналізи вперше показали негативний результат", - повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак сайту "Укрінформ".

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"Через дві доби будемо знову направляти його аналізи на дослідження. І якщо також буде негативний результат на COVID-19, це означає, що у нас вже другий пацієнт одужав від цієї хвороби", - сказала Гусак.

Також вона додала, що в неділю, 22 березня, з Чернівців до Києва відправили велику кількість зразків контактних осіб та осіб з підозрою на коронавірус. Результати цих аналізів очікують вже в понеділок, 23 березня.

informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 березня з лікарні Чернівців виписали першого українського пацієнта, який вилікувався від коронавірусу. Чоловік захворів після туристичної поїздки в Італію.

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