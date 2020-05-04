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4 травня • оновлено в 23:04
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В Україні пік пандемії коронавірусу очікується наприкінці травня: вчені озвучили новий прогноз

10.6т
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Пік пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні, найімовірніше, випаде на третю декаду травня.

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Про це йдеться в доповіді Світового центру даних із геоінформатики та сталого розвитку.

Пік коронавірусу в Україні випаде на третю декаду травня

Пік коронавірусу в Україні випаде на третю декаду травня

Учені прогнозують, що 21 травня в країні буде 13 964 випадків зараження коронавірусом, а вже з 22 травня ця цифра піде на спад.

Водночас згасання епідемії дослідники очікують наприкінці серпня. На 30 серпня в Україні має залишитися всього 52 хворі на COVID-19.

В Україні пік пандемії коронавірусу очікується наприкінці травня: вчені озвучили новий прогноз

wdc.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про готовність медичної системи до піка захворюваності на коронавірус.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
дослідження вірус
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Уже на 04.05.20 инфицированных 12331, т.е. пргонозируемая цифра будет к 08.05. , а не к 21-му.
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12331.

    Вилікувалися: 1619. Померли: 303.

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