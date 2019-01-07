У двох областях України перекрили дороги: що сталося

Служба автомобільних доріг в Запорізькій області через негоду обмежила рух для великовагового та маршрутного транспорту.

У регіоні фіксується поривчастий вітер до 25 м / с, який призводить до утворення снігових заметів висотою до 0,5 м, попередили в прес-службі Укравтодору.

А патрульна поліція України опублікувала інформацію станом на 13.00.

Обмеження торкнулося таких ділянок автотрас:

У Запорізькій області:

автодорога М-14 "Одеса-Новоазовськ" (з 475-го по 557-й кілометр);

автодорога М-30 "Василівка-Бердянськ" – від м. Токмак до с. Азовське та від с. Азовське – до с. Дмитрівка (45км -143 км).

Крім того, рух для всього транспорту обмежено на території:

- Запорізької області:

автодорога М-14 "Одеса-Новоазовськ" від смт. Приазовське до с. Азовське;

- Донецької області:

автодорога Т-0803 "Запоріжжя-Маріуполь" між смт. Нікольське Волноваського району та с. Новокраснівка.

Також станом на 6:00 7 січня фіксується місцями невеликий сніг (приріст за нічний час доби 1-3 см) у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Луганській та центральних областях.

На перевальних ділянках доріг Івано-Франківської та Львівської областей йде невеликий сніг, де за ніч випало від 5 до 15 см снігу. Стан покриття на перевалах засніжений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня в східних областях, Приазов'ї та в Карпатах пройде невеликий сніг, на решті території без опадів. Вітер східний та північно-східний 5-10 м/с. Температура вночі 7 січня 8-13°, в західних і південних областях 5-10° морозу. У Криму невеликий сніг, температура вночі 2-7°, вдень 0-5° морозу.